Pis de perro, pelea vecinal y denuncia: el mal momento de una panelista de Ángel de Brito

Este lunes y en el comienzo de la semana, en “LAM” (El Trece) vivieron un momento especial al conocer la situación incómoda por la que pasó Maite Peñóñori.

La rubia dijo que un problema con sus vecinos de arriba terminó en la Justicia porque no encontró otra manera de hacerles entender la situación que la perjudicaba.

Según Peñoñori, los habitantes del piso de arriba tiene un perro muy grande que hace pis en el balcón y el líquido se filtra por el techo hasta su propiedad.

“Maite tiene problemas con los vecinos, ¿qué te pasó?”, le preguntó Ángel de Brito a la joven que respondió: “Todos los días limpio con lavandina por el olor. Ya anulé. Se me arruinaron dos silloncitos que tenía en el balcón y el tender”, detalló la mediática y mostró algunas fotos.

“Ah, te pilla de arriba y te cae en la cabeza mientras tomás un mate”, dijo Mariana Brey a Maite. “Ya no tomo más mate en el balcón. Entre tabla y tabla, cae todo. No está habilitado. Justo cambió el consorcio. Estoy en una mediación con él, hice la denuncia en el ministerio público fiscal”, contó Peñóñori en el programa del Trece.

“La solución que encontró el vecino fue sellar las maderitas con silicona. Obvio que al otro día me volvió a caer. Y el vecino de arriba lo escuchó decirle al que ponía la silicona que no corra las macetas. Intentó decirle al consorcio que no fue él. Se supone que ahora tienen que inspeccionar”, finalizó Maite a la espera de una pronta solución al conflicto.