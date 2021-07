Pico Mónaco será papá por primera vez junto a Diana Arnopoulos y lo anunció con una divertida sesión de fotos

Ángel de Brito contó este martes en Los Ángeles de la Mañana que Pico Mónaco y Diana Arnopoulos esperaban a su primer hijo, y el extenista lo confirmó horas después en sus redes sociales con una divertida sesión de fotos. Ambos se mostraron felices por la noticia y la compartieron con sus seguidores.

El deportista y la modelo habían revelado el deseo de ser padres, justamente hace un año atrás, pero la cigüeña se hizo esperar y el sueño de la pareja finalmente se cumplió. Diana ya está de tres meses y con una pequeña pancita que se asoma, hicieron una serie de fotos con la ecografía que confirma el embarazo.

Pico Mónaco y Pico Mónaco será papá por primera vez junto a Diana Arnopoulos. Gentileza.

“Se me explota el corazón de amor. Bebé en camino. Te amo @diana_arnopoulos”, escribió Pico Mónaco, quien será papá unos meses después de que Pampita, su expareja, tenga a su primera hija con Roberto García Moritán.

Diana también publicó imágenes de la sesión de fotos y comentó: “Our little angel is on its way” (“Nuestro pequeño angelito está en camino”).

Mónaco y Arnopoulos se casaron en junio del año pasado en el estado de Florida, Estados Unidos. Ambos sorprendieron con su romance y la boda secreta. Ahora, a un año de su unión matrimonial compartieron su felicidad por la llegada de su primer hijo.

