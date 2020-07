Pico Mónaco nunca “borró” a Pampita de su pasado: las fotos con la conductora siguen en sus redes

Carolina Adorhain regresó a su programa más polémica que nunca. Luego de pasar la cuarentena en su hogar, volvió a conducir el ciclo Pampita On line.

En los últimos días la modelo inició una tensa pelea mediática con Mariana Brey. En medio de la discusión, la periodista señaló que Pico Mónaco no tiene un “buen recuerdo” de la conductora, ex pareja, con el fin de echar leña al fuego sobre la actitud de Pampita.

Sin embargo, según publicó Ciudad Magazine, la top desmintió la versión y aseguró que tuvieron una historia de amor que terminó bien para ambos. Ahora unos antiguos posteos de Pico parecerían ir esa dirección y sostener la defensa de Adorhain.

Si bien el ex tenista está enfocado en su reciente y feliz matrimonio, las publicaciones de hace unos años donde posó junto a Pampita siguen en sus redes. Mónaco no borró las fotos con su ex, como algunos suelen hacer cuando inician y avanzan en otra relación.

Así es que, igualmente, aparecen fotos del primero de enero de 2019 que lo muestran enamorado y sonriente junto a la modelo, junto a otras de 2018 como el posteo que compartió para la fiesta en la Riviera Maya por los 40 años de Carolina o incluso la primera foto juntos, una selfie con la que confirmaron su romance a fines de 2016.

Este material trascendió cuando Andrea Taboada, panelista en Los Ángeles de la mañana, había afirmado que Pico bloqueó a Pampita en su cuenta de Instagram. “Me acaba de confirmar una persona allegada a Pico que Mónaco bloqueó a Pampita porque él no quiere que ella entre y lo mire. Esto es así”, había dicho la periodista.

Él no la borró de su archivo. Gentileza

Las fotos durante la relación que mantuvieron siguen en las redes de Pico. Gentileza

Cuando iniciaron la relación en 2016. Gentileza

Es que la pelea entre Pampita y Brey comenzó a rozar la intimidad de cada una, al punto que la modelo dijo al aire que las personas que están con ella la conocen. “Las personas que están conmigo saben muy bien cómo soy, lo saben porque lo ven en el día a día. Eso no es verdad. Que deje de inventar. Pobre persona que está disfrutando de este momento de su vida y esta chica está ensuciando todo. Logró que le vuelvan a pasar el video. La única que hace daño acá es Mariana Brey”, lanzó furiosa en medio de la discusión.