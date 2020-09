Picante ida y vuelta entre Floppy Tesouro y Karina La Princesita: “Me dolió que dijeras que…”

Karina La Princesita no gana para disgustos en la pista del “Cantando 2020”. Después de una semana intensa en la que terminó llorando tras su pelea con Esmeralda Mitre, la jurado arrancó con un pase de facturas de Floppy Tesouro. Es que la participante se quedó muy enojada luego de que la cantante dijera que le “falta humildad” para recibir las devoluciones del jurado y se lo hizo saber.

“No esperaba menos de vos que ese comentario”, lanzó apenas Karina comenzó a dar su devolución y dijo que habían desafinado, sin contener la furia acumulada por los cruces que tuvieron a lo largo de la semana en otros programas.

Sin entender el reproche acerca de sus palabras, la artista preguntó: “¿Y qué te pareció mal de ese comentario?”. Ese fue el pie para que la participante comenzara con una lista de reclamos que tenía bien estudiada: “Primero que no me mirás a la cara. (...) A veces no hay que generalizar como hiciste conmigo y algunos de mis compañeros. Me dolió que dijeras que no tengo humildad porque la tengo y cada vez que vengo, vengo con muchas ganas de aprender y nadie te quiere hacer sentir angustiada. Pero si me siento atacada, permitime que te lo diga”.

Sin ánimos de continuar con la discusión, la representante de la movida tropical dijo: “Tómenselo como quieran, no me interesa”. Sin embargo, su respuesta tuvo el efecto contrario y Floppy fue más allá: “En una nota dijiste que Lola Latorre, Esmeralda Mitre y Floppy Tesouro te faltaron el respeto y yo no vengo a eso acá. Te respeto a vos y al jurado. Yo dije que como canté una canción tuya me hubiese gustado que me des una devolución de la parte vocal para trabajar con Hernán y con Pablo en los ensayos. Yo estoy feliz e incursionando en la música, pero no quiero quedar mal parada porque no me divierte”.