Pía Shaw está enamorada pero confesó que prefiere una relación sin convivencia

En un excelente momento profesional Pía Shaw es la nueva panelista de “LAM” (El Trece) luego de dar un portazo en América cansada de algunos manejos y falta de reconocimiento.

Ahora y ya instalada con su compañero de CNN Radio Ángel De Brito , Shaw habló de su vida sentimental y sorprendió al contar algunas intimidades desconocidas para la gran mayoría.

Durante el programa del Trece, De Brito sin rodeos le dijo a Pía: “¿Querés contarnos de tu novio? ¿Te vas a casar?”, comenzó preguntando el conductor y la periodista dijo: “No, no, por ahora, no. Estamos juntos desde hace un año y medio”, aseguró la mujer y aclaró que no conviven.

“Es fotógrafo y las conoce a todas a ustedes, conoce la casa de todas. No vivimos juntos, pero si pasamos muchas noches juntos. Es más ayer a la noche lo fleté porque quería pasar la noche sola, pero estamos muy bien y felices ya llevamos mucho tiempo”, dijo la panelista enamorada.

Según informó el portal Ciudad.com, el novio de Shaw se llama Marcelo y el fotógrafo de la Editorial Perfil. Fue su ex compañero Diego Estévez quien los presentó.