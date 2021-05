Pía Shaw confesó que se operó para achicarse los pechos y contó la razón de su decisión

Sin Ángel De Brito, que quedó aislado en Miami por contagiarse de Covid 19, el programa “LAM” (El Trece) está en manos de sus “angelitas” bajo la coordinación de Yanina Latorre.

En ese contexto y sin el conductor que les cambie de tema, las mujeres hablan de todos los temas que van surgiendo y cuentan sus experiencias personales.

Es así que entre nota y nota surgió el tema de las cirugías estéticas, especialmente de la zona de los pechos. Fue Cinthia Fernández quien comenzó hablando de su retoque luego de sus dos embarazos y algunas complicaciones.

Por su parte, Pía Shaw relató que hace un tiempo tomó la decisión de someterse a una operación con el único fin de achicarse las lolas.

“Yo me saqué 400 gramos de cada lola. Un montón. Fue con la técnica de la ‘T’. En ese momento muchas mujeres me preguntaron, porque muchas sufren y no pasa por lo estético sino por un tema de postura”, comenzó diciendo la ex periodista de América.

La panelista reveló que acudió a Flor Peña a que la guiara porque la actriz pasó por la misma operación cuando era joven: “Yo lo hablé en su momento con Flor Peña, nos mandamos mensajes. Es una operación riesgosa y muy dolorosa. Pero yo se las recomiendo”.

“Yo hago el chiste de que parezco un gremlin porque me volvieron a crecer, y no sé para qué me saqué los 400 gramos. Yo no me levanté las lolas ni me puse nada, son mis lolas naturales, caídas. Y sí, perdí un poco de sensibilidad en el pezón”, dijo cerrando el tema.

La operación de Shaw fue en 2011 y en ese momento la mediática comentó sobre su situación: “Al tener mucho busto aumento varias tallas ¡y encima en televisión el plano que se ve siempre es hasta la cintura! Por eso me saqué lolas. Antes de la operación usaba talles especiales de corpiño, los típicos de señora grande. Ahora por suerte uso normales, pero antes era complicado porque esos corpiños tienen breteles gruesos, entonces, para que no se vean, arriba de la ropa interior tenía que ponerme una musculosa u otra prenda. Y comprar una bikini era todo un problema”.