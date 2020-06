Petersen le hizo un comentario poco fortuito a Carina Zampini y ella respondió

El romance mediático entre Christian Petersen y Carina Zampini parece haber terminado. Este jueves, en el vivo de “El gran premio de la cocina”, el jurado lanzó un comentario desafortunado para con la conductora y ella no se quedó callada.

Los participantes estaban por empezando a preparar buñuelos con sabor a manzana y mientras la presidente del jurado, Felicitas Pizarro, explicaba lo que esperaban probar, Petersen soltó: “Hay que ver cómo resuelven darle al buñuelo, sabor a manzana. Que parece una zoncera, pero no lo es. ¿O no Mauri (Astra)?”.

Y en el medio de la charla entre los chef, Carina preguntó: “¿Y cómo le van a dar sabor a manzana? Con manzana”. A lo que su “novio” para el imaginario social dijo burlándose: “Sí, zonza, pero escuchame...”.

Y la conductora no lo dejó seguir hablando: “¿Zonza...? ¿Me dijo zonza...?”. Y Christian se defendió: “Eso es obvio. Pero quiero saber si la van a rallar, la van a cocinar, es una base”.

“¿Quiere agregar algo más?”, cortante lanzó Zampini y el jurado contestó un tibio “No”.

Vale aclarar que el fin de semana, Petersen (51) confirmó estar en pareja con Sofía Zelaschi (25), participante del ciclo en su primera temporada. “Ella es muy moderna, trabajó conmigo en la producción del programa y no pasa nada. Y la verdad que somos medio libres. No desconfío, no reviso el teléfono, yo tengo amigas, ella amigos”, dijo en el programa radial el chef.

Y sobre su “amorío con Zampini” explicó: “Yo le pregunté si estaba actuando. Me decía cosas lindas y yo le preguntaba qué le pasa. Pero estábamos medio actuando. Ella se ríe, se mata de risa”, a la vez que dejó en claro que era un juego para la cámara.