Personalidades del medio y el Colectivo de Actrices repudiaron los ataques a Flor Peña

El fin de semana Florencia Peña fue tendencia en redes sociales por aparecer en un listado de personalidades que habían realizado una visita a la Quinta de Olivos en mayo del 2020, cuando estábamos en fase 1 de la cuarentena de coronavirus.

Los insultos para con la actriz y conductora fueron en todos los tonos y este lunes ella se defendió, furiosa, en el arranque de “Flor de equipo”: “¿Yo hoy tengo que salir a aclarar que no soy el gato del Presidente?. ¿Yo hoy tengo que salir a aclarar en mi programa que yo no soy la pet… del Presidente?. Que yo fui a una reunión a las once y media de la mañana con permiso y protocolo porque para entrar a la Quinta de Olivos tenías que tener un protocolo tremendo”.

“Yo fui como fueron tantos. ¿Lo que me pregunto es por qué no se la agarraron con los hombres? ¿Por qué no se la agarraron con personajes tan importantes y sí conmigo? ¿Por qué tratan así a las mujeres y son gatos porque fueron a la Quinta de Olivos? ¿Y los hombres qué son?”, sumó en la apertura del magazine de Telefe.

Y el apoyo de sus colegas y de diferentes personalidades del mundo artístico no tardaron en llegar. Las redes sociales se llenaron de mensajes en repudio al ataque realizado en contra a Flor y desde el Colectivo de Actrices y Periodistas Argentinas compartieron un comunicado oficial frente a esta situación.

“Manifestamos nuestro rechazo a la violencia en las redes contra mujeres y disidencias, de la que el ataque a Florencia Peña es un ejemplo resonante; pero que ocurre sistemáticamente”, escribieron en el escrito que cerraron con el siguiente texto: “Repudiamos cualquier operación de amedrentamiento y violencia simbólica de género. Basta de machismo enquistado en los medios, el acoso y las fake news”.

Flor peña compartió el comunicado y escribió: “Si lo que sucedió sirve para despertar conciencias y entender que no podemos permitir que nos ataquen por nuestra condición de mujeres, nuevamente bienvenido el debate. Que este movimiento heterogéneo nos encuentre sororas y unidas. No es por mí, es por todas”.

Además, Pablo Echarri, Julieta Ortega, Maria O’ Donnell, Calu Rivero, Maria Florencia Freijo y más escribieron en Twitter en defensa de Flor.