Peripecias de El Polaco para llegar a tiempo a La Academia: Se quedó sin nafta y la producción lo asistió

Fue una noche para el olvido para El Polaco. El artista popular bailó un ritmo donde muchos se quejaron y buscaron reemplazantes por diferentes motivos, junto a Celeste Muriega ya que Barby Silenzi estaba lesionada. La pareja no tuvo un buen puntaje de la mano de Ángel de Brito, Pampita, Guillermina, Jimena Barón y Hernán Piquín y quedó complicado.

Pero esto no fue todo lo que sucedió, El Polaco tuvo que pedir ayuda a la producción de Showmatch ya que camino al programa con su auto se quedó sin nafta. “Me quedé sin nafta. Me pasó de todo Marce. Se me rompió el testigo de la nafta y me quedé sin nafta en Unicenter... la puta madre”, manifestó el cantante.

“Me fue a buscar Naza, el productor, en una moto. Me llevó la nafta, todo, y llegamos. Pasó de todo”, agregó el cantante.

¿Qué le pasó?

Después de bailar el cuarteto con Celeste, mientras el jurado le daba la devolución, El Polaco se descompensó y llamaron a una ambulancia para asistirlo.

Según se dijo después, se trató de una baja de presión que rápidamente solucionaron. Incluso, el cantante estuvo en La previa del show y se refirió al episodio: “No pasó eso que dijeron, no me desmayé ni perdí el conocimiento. Cualquier cosa. Si me costaba respirar. Le pregunté al médico si estaba bien el hígado, para seguir escabiando”, bromeó.