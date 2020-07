Pedro Alfonso usó las redes para compartir un tierno video del nacimiento de su hija Filipa

Felices por el nacimiento de su tercer hijo, Pedro Alfonso y Paula Cháves transitan un momento especial de su vida en plena cuarentena pero felices con la llegada de la nueva integrante de la familia: Filipa.

A modo de agradecimiento por todos los mensajes y las muestras de cariño a la familia, el ex productor compartió un video al que tituló: “El gran resumen” y allí se pueden observar las imágenes de los momentos previos y posteriores al nacimiento.

También la ex conductora de “Bake Off” (Telefé) compartió tiernas fotos de la beba con sus hermanos quienes la recibieron felices y un mensaje por todo el amor recibido en este extraño momento de pandemia: “Gracias a todas ustedes por los mensajes llenos de amor... por compartirme sus experiencias y miedos. Gracias a todas las mujeres que me ayudaron y contuvieron. Estaría horas nombrándolas, cada una dándome su palabra de aliento y confianza. Parto o cesárea no importa, lo importante es estar informadas”, expresó la flamante madre en una de las fotos.