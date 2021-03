Paulo Vilouta fue víctima de un robo mientras hacía “Intratables” y desató su furia en las redes

Al igual que le ocurre a muchos ciudadanos de nuestro país, el periodista Paulo Vilouta sufrió un hecho de inseguridad, en este caso, mientras estaba al aire en Intratables, programa emitido por América.

A través de sus redes sociales, el también relator contó lo que le sucedió apenas salió de estar en el ciclo conducido por Fabián Doman.

“¡Hermosa seguridad! Salgo del canal en Fitz Roy y Honduras y ¡sorpresa!. Y eso que en el piso teníamos hoy a @horaciorlarreta, ¡y me imagino que la policía de la ciudad de Honduras habrá estado atenta! . ¡No se nota!”, indicó Vilouta indignado junto a una foto que muestra su auto con el vidrio roto a metros del canal.

La charla con Novaresio sobre su mala experiencia

Durante la mañana, en el pase de su programa con el ciclo de Luis Novaresio en La Red, se explayó sobre el hecho y manifestó sus sensaciones: “Yo lo tomé con mucha calma, pero no me gusta naturalizar las cosas que están mal”, comenzó diciendo. “¿Quién te va a robar con la cantidad de gente que hay? Tenemos pizzerías, bares, cervecerías, quioscos...”, enumeró, y agregó que también intentaron abrir el baúl de su auto. “Un afano con una impunidad”, señaló.

“Me dio bronca y calentura porque digo, ¡a esta hora! Jamás pensé que me iban a robar porque hay luces, cámaras y guardias”, agregó.

Luego, explicó cómo sucedió el robo: “Eran las 23.40 y cuando me subo al auto no me doy cuenta, porque fue el vidrio trasero, del lado del acompañante; arranco y sentía que corría agua dentro del auto, y era el cristal del vidrio cayendo. Cuando freno en el semáforo me doy cuenta. Metí la mano y dije, chau, me robaron la valija. ¡Qué forma de terminar el día! Es un bajón porque tengo que hacer muchos trámites”, se lamentó.

“Me robaron una valija de cuero y unos sacos del canal. Tenía varios sacos en el asiento trasero pero me afanaron uno, se ve que los otros no les gustaron. Hoy cuando se lo diga a la vestuarista va a ser dramático”, añadió el periodista de 55 años de edad, con un tinte de humor. Además, agregó que en la valija tenía unos auriculares y la esponja del micrófono que usa para hacer su programa de radio, unos lentes y lapiceras.

Entonces Luis Novaresio indicó que en Palermo “esto pasa todos los días, fijate en las esquinas los vidrios rotos que hay, es una zona liberada”, dijo, y recordó cuando le sacaron “dos ruedas completas y me dejaron los ladrillos. Afanan un montón. Son épocas”, consideró el periodista.

Por último, Vilouta expresó: “Le escribí tardísimo a la gente del seguro y me dijeron que me vaya a dormir tranquilo. Obviamente a mucha gente le pasan cosas peores, pero no hay que naturalizarlo””, concluyó el panelista de Intratables.