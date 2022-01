Paulo Londra le dedicó un mensaje a su hija y su ex, Rocío Moreno, contraatacó

A principios de año, Rocío Moreno -la ex pareja de Paulo Londra y madre de su hija y bebé en camino- realizó una fuerte denuncia pública contra el cantante cordobés, donde lo acusó de no acompañarla durante su embarazo con sus problemas de salud, así como “desaparecer” y viajar a Estados Unidos sin avisarle.

“Después aparece Isabela (su primera hija) y felices, porque siempre tuvimos proyectos de familia grande, sobre todo él. Ella nació en julio del 2020, en plena pandemia. Tuvimos una crisis muy grande, pero él se mostró arrepentido y me pidió disculpas, hizo muchas promesas, apostamos a la familia y proyectos. Yo creí sus promesas y decidí apostar”, relató la joven en diálogo con Teleshow.

“Al tiempo empiezan a aparecer situaciones que se convirtieron en crisis. Empezó a salir más, a juntarse con amigos. No es que yo no quiera que se junte, el tema es que estaba ausente en la casa y cada vez volvía más tarde o prácticamente no volvía a casa, y se quedaba en la casa de los padres para que yo no viera los horarios y cómo volvía”, -continuó Rocío.

Con un nuevo embarazo en camino, Moreno admitió que gran parte lo transitó sola mientras Londra desaparecía por horas. Los controles habituales, llevar y traer del pediatra a su hija mayor, entre otras cosas. Recién ahora se animó a contarle a su familia sobre su distanciamiento con su pareja.

“Tuve miedo por el embarazo, porque una vez me dejaron internada porque no me bajaba la presión, y tenía contracciones recurrentes, sola en la casa, sin tener a alguien cerca para ayudarme a bajar la escalera. Ahora mi familia me ayuda con Isabela, pero antes lo pasaba sola porque me daba vergüenza o no quería que me dijeran: ‘¿Qué haces ahí?’”, ecplicó Rocío, alegando que Paulo ahora tiene un ritmo de vida que no es compatible con el de una familia.

El mensaje de Paulo Londra

Este viernes, Paulo Londra publicó en su cuenta de Instagram un video junto a su hija, donde la pequeña canta una canción de su padre mientras él la mira embobado. “Papá siempre va ser tu admirador número 1, te amo mi leona, el regreso te lo dedico a vos”, expresó el músico.

Una hora después de su publicación, Rocío Moreno acudió a sus historias de Instagram para lanzarle una indirecta a su ex y padre de sus hijas. “A vos no te llega la dedicatoria y es tipo...”, escribió la joven junto al meme de una ecografía donde se ve una mano con el pulgar levantado. ¿Será que estaba esperando que Paulo Londra le dedique su regreso también al bebé en camino?