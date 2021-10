Paulo Kablan no fue al casamiento de su hijo y contó la inesperada razón de su “faltazo”

A punto de ingresar al programa más exitoso de Telefé “MasterChef Celebrity”, Paulo Kablan quedó en medio de una ola de críticas cuando se supo que no acompañó a su segundo hijo Diego cuando se casó con Paulina con quien tiene un hija.

El periodista especializado en temas policiales, forma parte del staff de “Flor de equipo” y fue en uno de los programas de esta semana en donde se conoció la razón por la que Kablan no estuvo junto a su familia en ese momento especial.

“Tuve un inconveniente... No me daban los tiempos con el laburo y mientras se casaba mi hijo yo estaba al aire en Flor de equipo por Telefe. Por eso no estoy en las fotos, ¡no pude ir! Entre el programa y la lluvia, iba a llegar tarde y por eso no fui”, dijo el cronista en diálogo con Pronto.

Luego agregó: “Yo estaba al aire y era raro porque mientras hablaba de policiales me iban mandando fotos del casamiento. Ya me conocen a mí, Diego sabe cómo es mi laburo y en mi casa ya me aceptan de esa manera”, cerró.