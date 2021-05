Paulina Cocina respondió sin filtros a la pregunta de una seguidora y su exabrupto agitó las redes

En el juego de interactuar con los fanáticos en las redes sociales los famosos e influencer contestan preguntas de sus seguidores sobre cualquier tema y eso fue lo que hizo la reconocida cocinera de las redes Paulina Cocina.

Entre varias consultas recibidos, hubo una que no cayó para nada bien a la cocinera: “Siento que mi chongo está flasheando amor mal y yo no sé si estoy en esa.. Ghosteo -mantener un vínculo sexoafectivo con alguien durante un tiempo determinado y luego desaparecer por completo sin dar ninguna explicación- Si/No”, fue la pregunta de la fanática.

Sin ocultar su enojo Paulina respondió: “¿Quién carajo te crees que sos? Osea, escuchá lo que estás diciendo: ‘siento que una persona con la que estoy me ama, ¿no le hablo nunca más y no le digo nada?’”, comenzó diciendo y luego agregó: “Osea, ¿se puede ser más soreta de pensar ‘ay, me parece que me quiere, qué hago, ghosteo sí o no’? ¿Quién sos? ¿Cómo te llamabas, el nombre? ¿Te dio miedo que diga tu nombre? Es que te interesa ese chico. Ojalá te deje él y te arrastres seis meses”, concluyó muy molesta la reconocida influencer.