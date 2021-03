Paula Trapani posó al natural y lució su cuerpo trabajado a los 50 años de edad

Paula Trapani no deja de sorprender y, como es su costumbre, volvió a impactar en las redes sociales al posar en traje de baño y mostrar su cuerpo a los 50 años.

Con una presencia sostenida en televisión y a través de distintos programas, la rubia lució siempre a la moda y con jugados looks que dejaron a la vista su cuerpo trabajado resultado de largas horas de entrenamiento y gimnasio.

Parte del staff de panelistas de “Hay que Ver” (El Nueve), junto a José María Listorti y Denis Dumas la periodista da su punto de vista en varios temas y analiza la realidad y el espectáculo.

Al comienzo del año y con la idea de cargar pilas para emprender un nuevo comienzo luego de un 2020 marcado por la pandemia, Trapani viajó a México junto a su familia y en ese destino paradisiaco, la periodista se mostró natural, sin filtro y bella como siempre.

Luciendo una bikini color verde esmeralda y recostada sobre la arena en varias poses, Trapani escribió: “Just another day in paradise🏝 #holidays #beachtime!. Como era de esperar el posteo consiguió más de 2 mil “me gusta” de los más de 19 seguidores que festejaron las imágenes y dejaron cariñosos mensajes.