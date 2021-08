Paula Trapani hizo una cruda crítica a la tele actual: “Un montón de conductores que no están formados”

Con una larga carrera como periodista y conductora, Paula Trapani tiene una mirada muy crítica y exigente sobre la televisión y en una entrevista con Pasa Montagna, en Radio Rivadavia, hizo una cruda reflexión sobre los programas actuales.

“Hoy te encontrás con un montón de conductores que no están formados o, por lo menos, hay otras personas que podrían ocupar ese lugar”, disparó y reconoció que le encantaría volver a estar al frente de un noticiero.

Además, admitió que antes de ser panelista de Hay que ver y de Nosotros a la mañana -ciclo en el que trabaja actualmente-, tenía muchos prejuicios sobre ese rol que es relativamente nuevo en la pantalla chica. “Ingresar al mundo panelístico me daba un poco de cosa pero esto feliz porque me doy cuenta de que la tele vive mucho de esto y que no es degradante por más que haya sido conductora”, manifestó en diálogo con Pablo Montagna y su equipo.

Y se diferenció de sus colegas: “No me gusta opinar de cualquier cosa sin saber. Lo podés hacer como persona, pero si te ponés en el rol de integrante de un programa y sobre todo de periodista, trato de aportar información, desde un lugar profesional, desde la experiencia que ya tengo” .

Paula Trapani y sus diferentes facetas

La periodista está convencida que en la profesión que eligió es importante ser auténtico. Y por este motivo, no dudó en mostrar su costado más lúdico en proyectos alejados de las noticias, como El circo de las estrellas, Patinando por un sueño y Cantando 2020.

“Tengo una multiplicidad de intereses amplia: soy mamá, deportista, estudio canto. Tengo un montón de facetas de mi vida que no chocan, sino que me enriquecen como periodista”, destacó y reconoció que no fue fácil construir su carrera siendo mujer, ya que tuvo que luchar para que no la tomaran “como un objeto”.