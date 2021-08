Paula Chaves se quebró al escuchar las dulces palabras que le dijo su hijo Baltazar: “Mamá no llores”

Paula Chaves en una de las famosas que a diario comparte en las redes sociales lo que sucede en la intimidad de su familia. En su Instagram la maternidad ocupa un lugar especial y por eso decidió mostrar un video junto a su hijo Baltazar, quien logra emocionarla con sus palabras de amor y ternura.

La modelo se filmó mientras disfrutaba de la compañía y las caricias de sus hijos y logró captar el momento en el que Baltazar se abrió con su mamá y expresó: “Ma, te amo”.

Baltazar, hijo de Paula Chaves y Pedro Alfonso

Paula no pudo evitar emocionarse ante las palabras de amor del pequeño y al ver que su madre se puso contenta con la muestra de afecto el niño volvió a sorprender a su madre. “Hola mamita linda de mi corazón”, le dijo después y la abrazó.

“¿Estás llorando?”, preguntó el hijo del medio de la conductora de Bake Off Argentina y del productor televisivo y teatral, Pedro Alfonso. A lo que Chaves respondió “un poco” y preocupó al pequeño, por lo que le suplicó desesperadamente a su mamá que no llore.

“Es que me emociona que digas eso”, le explicó la actriz a Balta, como ella le dice. Y en ese momento el niño, con el único fin de que su madre no llore, expresó: “Entonces no sos mi corazón. No llores”.

Automáticamente la modelo transformó sus lagrimas en risas por el planteo que le hizo Baltazar. Luego, dio explicaciones acerca de su extrema sensibilidad: ”No lloro, pero estoy puérpera, todavía”.

Sin embargo, sintió culpable de llorar frente a sus hijos y les hizo un planteo: “¿No están podridos de que llore por todo porque todo lo que me dicen me emociona?”.