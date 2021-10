Paula Chaves se enfureció con la maestra de su hija por obligarla a usar el tapabocas al aire libre

Siempre fiel y compañera con sus hijos, Paula Chaves una vez más se cuestionó situaciones cuando sus pequeños están en medio. La modelo y conductora preguntó retóricamente en las redes sociales cuáles son los protocolos relacionados con el uso del barbijo hoy en día.

El descargo de Paula viene de la mano de una situación que vivió con su pequeña hija Olivia cuando fue a retirarla al colegio.

La conductora se cuestionó por qué los pequeños deben utilizar el tapaboca al aire libre siendo que permanecen muchas horas con el protector dentro del colegio.

“Consulta: Acabo de ver cómo una maestra le hace subir el barbijo al aire libre a Oli”, dijo e indignada, comparó: “Vi una cancha llena de gente sin barbijo… ¿Sigue siendo protocolo el barbijo al aire libre? Más allá de que esta mujer podría haber pensado en que esa niña lleva 8 horas de barbijo y que estaba por salir del colegio, pero bueno, ¡eso ya es otro tema”, escribió en una storie.

Paula Chaves en Instagram.

Y sin quedarse en ese lugar, la conductora de Bake Off pidió que cambien las normas a favor de la comodidad de los chicos. “Ni hablar de los boliches abiertos y los niños 8 horas con barbijo por día, cuándo cambian los protocolos”.

Recordemos que en septiembre, Carla Vizzotti ministra de Salud, anunció que el uso de barbijo no será obligatorio al aire libre, siempre y cuando no haya otras personas en contacto cercano. Mientras que sí lo seguirá siendo en lugares cerrados como aulas, cines, teatros, ámbitos laborales, eventos masivos, etc.

“Al aire libre no será obligatorio solamente cuando se circule en forma individual o en burbuja y en un espacio en el que no concurran numerosas personas. En espacios abiertos y sin aglomeración de personas o contactos cercanos, el riesgo de transmisión de COVID-19 disminuye considerablemente”, aclaró.

Paula también cuestionó la apertura de boliches en relación con otras medidas preventivas.

Si bien en Buenos Aires se rigen pautas diferentes que en nuestra provincia, el pedido de Paula no resulta ser tan descabellado cuando se trata de niñez.

Además, según se supo, en el colegio al que asisten los hijos de Paula Cháves y Pedro Alfonso no es obligatorio el uso de tapabocas en lugares sin aglomeración.