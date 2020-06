Paula Chaves habló tras el escándalo de “Bake Off” y Samanta

“Bake Off” busca al mejor pastelero argentino que no haya tenido experiencia profesional anteriormente. Requisito que, según fanáticos del ciclo, Samanta no cumple. Señalan a la producción y a la participante de fraude y ante eso, Paula Chaves habló.

Los usuarios de las redes comparten los antecedentes culinarios de la joven que este domingo pasó a la final del reality; y al finalizar la emisión, la conductora del programa se volcó a su cuenta de Instagram para manifestar su apoyo al ciclo de Telefe.

“Estamos felices y orgullosos de hacer un programa como Bake Off Argentina. Que se hace con todo el amor de un grupo de gente súper respetuosa y buena onda. Acá con Agus, qué lindo haberte conocido”.