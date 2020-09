Paula Chaves fue criticada en las redes por cómo hacía dormir a su hija y respondió con dureza

Paula Chaves es una de las famosas que más muestra su día a pleno con la maternidad. Ya con tres hijos junto a Pedro Alfonso, Filipa, la nueva integrante, llegó para convertirse en la consentida de la casa. En ese marco, la conductora publicó una tierna foto con su hija apoyada en el pecho y recibió un duro mensaje de una seguidora que no dejó pasar.

“Horas y horas”, manifestó Paula en una foto junto a su hija. En varias de sus stories de Instagram, se mostró varias veces durmiendo a la bebé sobre su pecho. Según los pediatras, el contacto piel a piel con los bebés trae múltiples beneficios como: ayudar a que el bebé llore menos, liberar hormonas que reducen el estrés, estabilizar la temperatura y el ritmo cardíaco, crear conexiones de madre a hijo y reduce el riesgo de depresión post parto, entre otros.

Captura de Instagram

Sin embargo, pese a la ternura que generó la imagen, recibió un comentario inesperado: “¿Porqué no la acostás? Si duermen en su coche o cuna, no entiendo”. Al instante, Paula tomó la palabra y se defendió: “Patriiii, ¡Porque no se me canta! Al margen de que la pongo en la cuna y se despierta”.

La crítica y la posterior respuesta de Paula

Otra seguidora, más amorosa le consultó sobre su experiencia personal: “¿Paula como hacés con tres? Tengo uno y me cansa demasiado a veces”. En el mismo sentido, la conductora respondió: “Y siii, ¿Cómo debería ser?” admitiendo entre risas que su casa también es un caos.