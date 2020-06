Patricio Giménez a corazón abierto: “Hoy no me desvela tener hijos, mi papá me tuvo a los 54”

Luego del escándalo del viaje de Susana Giménez a Uruguay en plena cuarentena junto a su hermano Patricio, el músico habló con la revista Hola Argentina y realizó un balance de su vida y de sus futuros proyectos en el mundo de la música.

Trabajando sobre un nuevo tema musical, Patricio comentó que disfruta de la naturaleza para activar su creatividad en un trabajo musical que incluirá flamenco y rumba.

De perfil bajo, Giménez comentó que la música se volvió su refugio y la manera de canalizar sus enojos por la muerte de su padre y el cáncer de su madre: “Así me amigué con un Dios que lo es todo, hoy creo en el panteísmo. Eso me amigó con la vida”, comentó.

De muy joven Patricio relató lo difícil que fue ser el hermano mayor y tener que ser el responsable de sus hermanos cuando su madre no estaba bien: “Una vez que no daba más con la vida y me sentía superado por esa situación, me acuerdo que vino Susana y me llevó a su casa. Fue como estar en el paraíso, me sentía amparado”, dijo sobre la relación con su hermana Susana.

Acerca del tiempo que están compartiendo en “La Mary” el músico dijo: " El haber podido venirnos juntos a Uruguay fue un milagro porque yo la disfruto mucho. A los dos nos encantan los perros y las plantas. También charlamos durante horas, pensamos parecido en muchas cosas. Susana es muy alegre, muy llevadera. A pesar del accidente, del codo luxado y del yeso, no perdió el buen humor” comentó en referencia a la caída de su hermana en una escalera.

Sobre su vida personal Patricio comentó que a veces le gusta recluirse pero que no gusta de la soledad absoluta, comparte mucho tiempo con su mascota Rumba a quien rescató hace muchos años.

Negado a hablar si está o no en pareja, Giménez comentó que tuvo experiencias diferentes: “Uno no es de una manera, sino que la relación es de una manera. Hay gente que me hizo crecer un montón y otra que no. Pero obviamente uno lo que busca es poder compartir la vida con alguien, sobre todo a mi edad. No tengo el proyecto tradicional de casarme y tener hijos, pero sí de tener una pareja, de ser compañeros y compartir la vida”, dijo el compositor.

Luego comentó sobre el deseo de ser padre: “No, por ahora. Vengo con el ejemplo de papá, que me tuvo a los 54. Si cambio el plan, lo cambio. No me preocupa”, concluyó.