Patricia Sosa se quebró al hablar del reencuentro con su hija: “Se tiró al piso y me abrazó las piernas”

El nombre de Patricia Sosa ocupó un lugar en todo los medios luego de acusar públicamente a Valeria Lynch de traición por la fecha de sus recitales vía streaming y en el mediodía de este domingo fue una de las invitadas de Juana Viale en “Almorzando con Mirtha Legrand”. Más allá de revivir su disputa con su colega, la cantante se emocionó al hablar del encuentro que mantuvo en los últimos días junto a su hija Marta Mediavilla.

“Yo pienso en el vínculo con los papás ¿no? Qué fuertes que son, es ese hilo invisible que uno no va a poder romper”, comenzó diciendo la intérprete de “Aprender a volar”. “Hace cinco meses que no la veía a Marta. Todo por teléfono... por videollamada... y ayer la esperé en la puerta de su casa, dijimos el momento que tenés para caminar salgamos juntas”,continuó Patricia.

Al borde de las lágrimas, describió cómo fue ver a su hija después de cinco meses separadas por el Covid-19: “Entonces, la espero con el barbijo, con el alcohol, con todo, y cuando salió se tiró al piso de rodillas, me abrazó las piernas y lloramos mucho... Me pongo a llorar otra vez. Yo le acariciaba la espalda, decía no puede ser este sentimiento tan genuino, tan enorme y tan profundo, que a uno le sale de adentro, y que es imposible reemplazar. Ese abrazo en las piernas que me dio, te juro que lloramos un montón en la vereda”.

Y la emoción de la cantante se trasladó a Carmen Barbieri, Mariano Caprarola y Fernando Dente, el resto de los invitados que tuvo este domingo el programa que conduce la nieta de la diva de los almuerzos.