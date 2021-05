Patricia Sosa relató como fue su encuentro casual con Valeria Lynch tras la pelea de 2020

Dicen que a veces romper una relación de amistad es más doloroso que una relación amorosa. Fue una casualidad, pero ni la cordialidad pudo cortar el muro de hielo que hoy se erige entre Valeria Lynch y Patricia Sosa, que mantenían una relación de amistad de años. Pero recientemente se encontraron por la calle y ambas apartaron la mirada. Su pelea del año pasado, donde el espectáculo se interpuso, ha dejado un quiebre inarreglable.

“No hablé nunca más con Valeria, ni volví a hablar ni creo que vuelva a hablar, la verdad que no. Cuando uno intenta tanto las cosas, y uno se tiene que dar cuenta cuando se tiene que correr y me corrí. Ya está. Soy feliz pero con dolor”, comenzó contando Sosa cuando el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live le consultó sobre su relación con la actriz. Desde la pelea de 2020, ambas han dado diversas versiones sobre lo que realmente pasó.

“Valeria es mi vecina también, y la otra vez salía con mi auto, dobló justo, y la vi caminando con su pareja para el otro lado”, comenzó contando en la radio sobre el encuentro casual que tuvieron hace poco. “Ni me molesté en tocar bocina y saludar y yo creo que ella también me vio, seguí de largo”, dijo cortante.

El quiebre de la amistad

Fue en agosto de 2020 cuando las artistas se alejaron definitivamente. Lynch acusaba a Sosa del fracaso de un espectáculo que tenía programado. A pesar de que fue un problema técnico de streaming, la artista acusó a su amiga de jugar sucio, cuando decidió poner su nueva fecha el mismo día y horario que ella, haciendo que ella reprogramara.

Incluso luego la llamó traidora y desleal. “Me pone mal por la traición fea de quien supuestamente es tu amiga y que no le importa nada”, dijo furiosa en respuesta Patricia, decidida a ya no volver a retomar la relación, que ya había tenido un impasse en 2017, aunque luego se habían reconciliado.