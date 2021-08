Patricia Sosa le hizo “bullying” al cantante de Miranda y tuvo que pedir disculpas públicamente

Desde que empezó La Voz Argentina, Patricia Sosa se convirtió en una fiel televidente del programa de Telefe. Y no solo disfruta del talento de los cantantes amateurs que se presentan, sino que cuestiona las decisiones del jurado conformado por Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti, Lali Espósito y el dúo Mau y Ricky.

Y en la segunda instancia del concurso, cada equipo contó con un co-coach para preparar de la mejor manera a los participantes en las batallas. Lali llevó a Cazzu, Mau y Ricky sumaron a Nicki Nicole, Montaner decidió trabajar junto a Nahuel Pennisi y “La Sole” incorporó a Juliana Gattas y Ale Sergi.

Al ver el look del líder de Miranda, Patricia no se aguantó y recurrió a las redes sociales para comparar al artista con un personaje de una novela turca. “El doctor Milagro es jurado de La Voz”, escribió la exparticipante de MasterChef Celebrity junto a una foto de Sergi y muchos internautas coincidieron en su observación.

“No tenés filtro, Patricia. Te adoro”, le escribió una de sus seguidoras. “Es igual, cada vez que lo veo me acuerdo de él”, señaló otra. Pero también hubo personas que encontraron inapropiado el posteo de la autora de Aprender a volar. “El chiste es divertido pero el Dr. Milagro tiene una enfermedad, ¿no?”, planteó un usuario. Mientras que otros señalaron que la comparación era violenta.

A Patricia Sosa le salió mal el chiste

Lo cierto es que a Ale tampoco le provocó gracia el chiste de Patricia. A tal nivel que habló con su mánager, quien se comunicó con la cantante para pedirle que se disculpara públicamente. “Me enteré recién que mi querido Ale Sergi estaba muy triste por el posteo que yo hice”, reveló en un video que grabo en su cuenta de Instagram.

“Yo no me río de nadie, me río de las cosas que me causan gracia. No lo comparé con nadie que tenga autismo, lo comparé con el actor de Doctor Milagro y no está mal, como cuando me dijeron que me parecía a Bob Patiño y me reí”, dijo para defenderse de las acusaciones en su contra.

Y cerró su descargo con un mensaje dirigido a su colega: “Si en esta época no le ponemos humor en la vida estamos en el horno. Ale, te quiero, tomátelo con humor porque es eso. Te parecés a un actor de una telenovela y aparte sos un lindo, buena gente, buen compositor”.