Patricia Sosa desmintió haber recibido dinero del Gobierno por el homenaje a las víctimas del Covid

Luego de que se conoció que el Gobierno nacional gastó 500 mil pesos en contratar artistas para el homenaje a las víctimas del Covid, Patricia Sosa salió a defenderse y negó haber recibido dinero por su presentación. Pero Laura Novoa, otras de las personalidades que participó del acto, confirmó que le pagaron y se desató una polémica.

Lito Vitale, Susana Moncayo y Nadie Szachinuk fueron los otros artistas que dijeron presente en el homenaje del que también participó el presidente, Alberto Fernández, gobernadores y otras autoridades del Gobierno. Y tras las críticas al Ejecutivo y a aquellos que recibieron dinero por estar, la cantante quiso limpiar su nombre y fue tajante a la hora de negarlo: “Si tengo que cantar para ellos, les cobraría mucha plata”.

“A mí me llamó Lito que iban a hacer una misa para conmemorar a los muertos caídos por covid. Y yo pensé que realmente lo único que tengo para ofrecer es mi voz. Para mí ni siquiera pasó por un acto político. Si fue un acto político es problema de los demás y no mío. Yo fui con toda mi buena intención a dedicar una canción para los muertos”, explicó la artista a Moskita Muerta.

“Me pone triste porque ni siquiera en un duelo parece que podemos estar juntos. Había gobernadores de todas las ideologías, lo tenía a (Axel) Kicillof, a (Horacio Rodríguez) Larreta, al Presidente. Lo tenía a (Jorge) Capitanich, a (Alberto) Rodríguez Saá con ambos tengo diferencias”, señaló para justificarse.

“Yo no les fui a cantar a ellos, fui a cantar para mi gente. Si tengo que cantar para ellos les cobraría, y les cobraría mucha plata”.

Además, se refirió a los comentarios del dinero que gastó el Goberno. “Yo no sé si estuvo bien manejado o no eso, sé que fue muy austero, pero yo puse mi voz al servicio de mis compatriotas muertos, de que las almas asciendan. Que no se la agarren con quién no se la tienen que agarrar. Parece que ni en un duelo podemos unirnos, hay odiadores seriales y es más fácil pegarle a los artistas porque somos más vulnerables”, cerró.