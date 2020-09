Patricia Sosa contó que un gobernador le ofreció un millón y medio de dólares para ser candidata a vicepresidente

Patricia Sosa contó que un gobernador le había ofrecido ser parte de una fórmula presidencial para las elecciones del 2015. La cantante aseguró que el político le ofreció hasta un millón y medio de dólares para convencerla .

La estrella de rock estuvo en la última entrega de Podemos Hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff por Telefe, y contó detalles de su vida y su exitosa carrera musical.

En un momento del programa el conductor preguntó a los invitados si alguna vez habían perdido una gran suma de dinero y Sosa dio un paso adelante. La cantante dijo que una vez había recibido una jugosa propuesta para posar desnuda para Playboy y una propuesta política totalmente inesperada.

“Una vez me llega una propuesta, no voy a dar nombres, de un gobernador. Una propuesta para formar la fórmula presidencial con él”, dijo.

“Era El Chabón y Patricia Sosa. Yo, vicepresidenta. ¿Entendés?”, continuó. Patricia pensó que se trataba de un chiste pero el funcionario siguió insistiendo y en un momento le ofreció hasta un millón quinientos mil dólares.

Sin embargo, la artista se las arregló para salir de esa conversación con un poco de creatividad. “Yo estaba por Santa Fe haciendo gira. Me acuerdo que estábamos en el micro y me hinchaban con esto. Hasta que me llama el secretario del gobernador y me dice: ‘Dice el gobernador dónde está, que sabe que está por Santa Fe y que va a ir con su helicóptero a encontrarse con usted’. Y yo le dije: ‘Es que acá se corta, hola, hola….’ Corté y apagué el teléfono”, cerró.