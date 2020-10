Patricia Sosa aclaró que no teme ir “a las trompadas” al Cantando 2020 si le siguen tirando a Oscar Mediavilla

Patricia Sosa no está dando a basto con cuidar a su hombre. Parece que más de una vez, alguna de las mujeres del Cantando 2020 se anima a largar filos a Oscar Mediavilla y ahora la cantante largo una fuerte amenaza que, según asegura, no teme en cumplir. En diálogo con Intrusos, el programa de Jorge Rial en América, Sosa habló de su paso por MasterChef Celebrity y el asunto que hoy la pone de mal humor.

Adrián Pallares le consultó sobre un dicho que resuena, sobre qué “Oscar es el Germán Martitegui del Cantando”, pero ella aclaró que eso no le molesta. “Prefiero que le digan el Martitegui del Cantando y no que le tiren tanta onda”, dijo ya algo enojada. “Que La Bomba (Tucumana) le tire onda, que la otra le tire onda…”.

Cuando Rial le consultó sobre si era un chiste lo que decía ella dijo en un exabrupto: “No, no ¡¿que joda?! ¡Ninguna joda! ¡No me gusta que le tiren onda!”. "¿Estás celosa?, le dijo entonces el conductor, y ella aclaró: “¡Estoy indignada!”. Patricia no puede creer que con los años que llevan juntos, tenga que preocuparse por eso. “Cuando se viste, se pone lindo, yo lo maquilló y se hace el langa, yo lo detesto. Y después las minas le tiran onda. ¿Qué pasó? ¿Qué paso a esta edad?”, dijo la cantante de 64 años, que solo se lleva un año con su marido, de 65 años. Aclaró además que es Oscar quien le revisa las redes sociales y no al revés.

Determinante, Sosa dijo que en cualquier momento se aparece en la pista: “Todavía Telefé no me lo permite, pero un día me aparezco en el estudio para marcar terreno”. Y después de que Debora D’amato le revelara que hay varias “calientes” con el jurado, ella estallo diciendo: “Está bien Oscar, yo sé que es lindo, yo lo amo; pero de ahí a que se le tiren en la televisión todas, no, dejame de joder”.

Hace un mes, cuando fue entrevistada en La Once Diez/Radio, lanzó una amenaza para dejar advertidas a todas: “¡Le tiran onda! Cuando viene del estudio, me cuenta: 'Se me acercó Fulana y me dijo ‘mira que me calentaste en serio’. Lo tomo a risa porque sé con quien estoy, pero que no se pase a mayores porque voy a dejar de lado la exclusividad que tengo con Telefe y voy a ir a cagar a trompadas a alguna”.