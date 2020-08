¿Pasión en el country? La teoría de Adrián Pallares sobre el encuentro de Laurita y Cabré

Luego de una separación sin muchos escándalos, Laurita Fernández y Nicolás Cabré terminaron en buenos términos y cada uno siguió su camino en medio del difícil momento de la cuarentena.

Por estos días, y luego de cuatro meses de separación Guido Záffora dio en “Intrusos” (América) la primicia de un encuentro de la pareja en un country de Pilar y, a partir de este comentario, surgieron los rumores de reconciliación.

Záffora comentó: “Le pregunté a Laurita por la reconciliación y me dijo que no, que mantienen la casa y que no está en venta. También me dijo que está todo bien con Cabré, que volvieron a hablar y que hay mucho amor”, dijo el panelista al mostrar la foto de los actores caminando por una calle del barrio de Cabré.

Sin dar crédito a la versión “light” de la conductora del “Cantando por un Sueño” (El Trece), Adrián Pallares expuso su versión hot del encuentro y exclamó: “Fueron a... ¡obvio! Fueron a bautizar todas las habitaciones de vuelta. Es un terreno neutral”, comentó el panelista dando por sentado que el encuentro fue pura pasión.