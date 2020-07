Pasado pisado: Marcela Tauro contó cómo vivió el reencuentro con Luis Ventura

Esta semana Marcela Tauro volvió a la pantalla de América luego de la feroz pelea que tuvo en vivo con Jorge Rial. En su nuevo rol de panelista de “Fantino a la Tarde”, la periodista dejó atrás casi 20 años en el ciclo de espectáculos, pero volvió a reencontrarse con un ex compañero con quien no se hablaba hace tiempo, Luis Ventura.

Finalmente los periodistas se reencontraron y si bien apenas se vieron el periodista, que llegó demorado, no quiso saludarla sino trabajar, Marcela no se hizo problema y así lo manifestó a Ángel De Brito en CNN Radio: “No lo tomé como un desaire. Lo conozco. Es muy cómodo trabajar con él, no me la hizo difícil, dijo ‘no hagamos una novela’”.

Sobre las especulaciones sobre su encuentro luego de tantos años sin dirigirse la palabra, la ex Intrusos agregó: “Sabe trabajar y lo vi cómodo. Algún día pasará y sino seguiremos trabajando así. Yo no estoy peleada, ni enojada. Hay que preguntarle a él qué pasó”.

Hace unas semanas Ventura aseguró que le había molestado y dolido la actitud de Tauro cuando fue desvinculado de Intrusos.