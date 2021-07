Para levantar el rating, Marcelo Tinelli sorprendió a Mar Tarrés al llevarle a su abuela de 81 años al estudio

Marcelo Tinelli compite directamente desde hace varios días con La Voz Argentina, ya que comparte horario con el programa de Telefe y desde que está al aire afectó el rating de La Academia. Es por eso que el conductor de Showmatch en los últimos programas dejó a un lado las peleas entre participantes y el jurado, y apostó por las emociones. Ayer llevó a la familia de un bailarín y este miércoles a Olga, la abuela de Mar Tarrés, a quien la artista no veía desde antes de la pandemia.

De arranque el programa de Tinelli fue distinto. Lo empezó desde su camarín, sin que nadie supiera que ya estaba al aire, acompañado de la abuela de Mar Tarrés, a quien llevaron al estudio para sorprender a la humorista. Desde allí contó que la mujer iba a simular ser una promotora para no levantar sospechas.

“Voy a presentar el chivo de Villa del Mar: esta agua no existe, es sanata. Y usted se tiene que poner esta peluca, como si fuera la promotora”, explicó el conductor. “Elegí la más ridícula”, dijo Olga.

Con el programa en marcha, Marcelo auspició una marca de agua mineral inventada para el momento, y la promotora era la abuela de la participante, quien viajó desde Salta para sorprender a su nieta. “Es mi abuela”, dijo Mar y corrió al encuentro de la mujer de 81 años, sin poder creerlo.

Mar Tarres con su abuela y Marcelo Tinelli en La Academia. Captura del vivo.

“No la reconocí, le pusiste una peluca”, le dijo la comediante entre lágrimas al conductor y le agradeció por el regalo que le hicieron desde la producción del programa. Mar y su abuela no se veían desde febrero del 2020, ya que por la pandemia y sus trabajos no había podido visitarla.

Marcelo le contó a Mar Tarrés que su abuela estuvo en el camarín de él preparando la sorpresa. La artista se sorprendió y bromeó con la situación: “Ah, ¿estuviste en el camarín de Marcelo? ¡Qué atrevida!”.