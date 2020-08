Para Juana Viale, “el Presidente parece más un vocero que la persona que toma decisiones”

En la noche del sábado, Juana Viale volvió a tener una mesa con clima político en “La Noche de Mirtha”, uno de los programas en los que reemplaza a su abuela. Y la eventual conductora volvió a dejar bien marcada su posición a la hora de referirse a la actualidad del país.

“Yo creo que la Justicia últimamente está muy...”, comenzó diciendo Juanita, pero se frenó. “Me iba a ir de boca ya...”, dijo entre risas. Pero segundos después no pudo contenerse y la actriz aseguró que “a veces siento que la Justicia es muy cobarde”, en referencia a la prisión domiciliaria que le dieron a Sebastián Romero, quien también es reconocido cómo el “prófugo del mortero” y todos los presos que obtuvieron el beneficio durante la pandemia.

Jorge Macri, uno de los invitados de la noche comentó que en Vicente López, el municipio del que es intendente, había desmantelado tres bandas integradas por reclusos que habían sido liberados por el coronavirus. “A Luis D’Elía también le dieron prisión domiciliaria para que no se contagie de COVID-19 en la cárcel, y se contagió en su casa”, comentó.

“A los argentinos nos están matando de hambre y están matando a la clase media. No se puede ir a trabajar. Vos ves que un vicepresidente (por Amado Boudou) que estuvo preso ahora va a cobrar una jubilación honorífica, retroactiva. Muchos que estaban imputados salen... Todo es muy volátil. Siempre hablan de que son un poder muy independiente y tampoco se lo puede cuestionar”, reflexionó Juana.

La charla, de la que también participó activamente Marcela Pagano, pasó por la expropiación de Vicentin, una polémica decisión que Alberto Fernández derogó ante las manifestaciones públicas en distintos puntos del país. Y fue sobre este tema sobre el que Viale opinó: “A veces el Presidente parece más un vocero que la persona que toma decisiones”.

Hace algunos días, en una charla con Jey Mammon en “Estelita en Casa” había dicho: “Voté a Macri la última vez y si tuviera que volver a elegir, lo votaría también. No soy macrista, Alberto me gusta mucho, lo que no me gusta de Alberto es lo que viene atrás”.