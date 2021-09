Pancho Dotto salió al cruce de Marcelo Tinelli: “Utiliza a su esposa para tener más rating”

Hace tiempo que quedó claro que entre Pampita y Guillermina Valdés no hay onda. No importa que compartan el jurado de ShowMatch, que cada una tenga sus momentos de destaque en el programa que conduce Marcelo Tinelli ni que las dos hayan iniciado su carrera en los medios como modelos: no tienen química. Y Pancho Dotto, quien descubrió a las dos cuando todavía eran adolescentes se metió en la polémica.

“Yo no creo que hayan tenido un problema por trabajos que hayan competido ni por novios, me parece que no hubo nada de eso. Cuando Pampita se llevó el mundo por delante, lo hizo laboralmente y no pasó por encima de nadie. No tengo nada en contra de Guillermina, es un amor y conocí a sus padres en Necochea. También me acuerdo cuando lo conocí a Marcelo cuando fue a Punta del Este por primera vez. Conozco perfectamente las historias”, empezó el histórico mánager de modelos.

Guillermina y Pancho en los '90.

Y señaló que el “Cabezón” sabe cómo explotar los entredichos entre las jurados para que todo sea funcional a su show. “Lo felicito a él porque utiliza todas las herramientas, inclusive a su esposa, para tener más rating. ¡Bien, lo logró! ¡Un abrazo Marcelo!”, manifestó en diálogo con el periodista Leandro Mazza para Para Ti.

Pancho Dotto estuvo en los inicios de la carrera de Pampita.

En referencia al último cruce entre las mujeres, en el que Pampita dijo que Guillermina era la más aburrida del jurado, señaló que Marcelo “puso a su mujer contra la pared” y definió a la pelea como “ridícula”.