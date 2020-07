Pampita y su método para manejar plata con sus hijos

Bautista Vicuña, el hijo mayor de Pampita y Benjamín, hizo un vivo en Instagram en el que entrevistó a su propia madre. Y en la charla, ella reveló cómo es el manejo del dinero con sus tres varones, en especial con el primogénito, que con 12 años utiliza más “extras” en su vida social.

La modelo no les da una mensualidad sino que ellos deben ganarse el dinero a cambio de hacer quehaceres en su casa. En ese contexto, Bautista confió: “Yo tengo que cobrar para comprar mis cosas. Ojo, tengo que lavar los autos esta semana”, a lo que Pampita sumó: “Sí, yo no doy dinero... Así que se lo tiene que ganar”.

Y el niño sumó que también levanta la mesa y arma su cama: “Si algún fin de semana me despierto a las tres de la tarde me olvido, pero...”. “Le va re bien en el colegio, hace todas las tareas. Se levanta solo, se pone el despertador. A veces, bajo y ya está desayunando”, cerró la ex mujer del actor chileno, orgullosa del comportamiento y responsabilidad de su hijo mayor.