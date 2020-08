Pampita y Nicole Naumann: no hay amistad, pero al menos son cordiales

Luego de años de una relación muy conflictiva y marcada por la rivalidad, parece que las dos modelos han llegado a “aguas claras”. Pampita fue de las pocas que apoyó a Nicole Neumann cuando su empleada dio positivo en Covid-19. Sin embargo, la conductora aclaró, “Si me la cruzo la saludo, pero no tenemos una amistad”.

Dejando eso aclarado, no dudo en hacer una pequeña crítica sobre los dichos de Neumann en Nosotros a la mañana, sobre su vida sexual con Cubero: “Siempre en el programa están en la rutina del día Nicole o Cubero. Ahora me parece que está más Nicole. Yo no opino nada, si les gusta transitar las cosas así… Tienen que ser conscientes que obviamente es tema de conversación en los programas”.

“Yo no le puedo dar consejos a nadie, que lo haga como le parece y como le acomoda. A mí me incomoda hablar de mis ex, pero si alguien no, allá esa persona. Me gusta hablar de mi vida actual, de mi pareja y de las cosas que me pasan hoy. Que cada uno viva como quiere”, dijo cerrando el tema luego de aclarar que, a pocos meses de cumplir un año de casada con Roberto Garcia Moritan, la pasan “felices y disfrutando”.