Pampita vuelve a la tele con su ciclo “Pampita Online”

“Pampita Online” entró en cuarentena apenas el Presidente de la Argentina lo anunciaba, allá por el 19 de marzo. Y ahora, con vista a que el aislamiento continúa sin fecha de finalización, Pampita confió su vuelta a la pantalla chica.

En un móvil para “Los ángeles de la mañana”, la modelo y conductora confió las razones que la llevan a pararse de nuevo frente a las cámaras de NetTV. “Es muy fuerte que te atrevas a volver”, le dijo Karina Iavícoli.

“Tengo que cuidar el trabajo, porque el miedo que tenía cuando me fui lo sigo teniendo hoy. Yo me fui pensando en que, si nos quedábamos todos en casa, íbamos a poder combatir este virus”, respondió Pampita y siguió: “El tiempo nos demostró que, por muy prolijos que muchos hayamos sido, no pudimos llegar al pico todavía, a pesar de que pasaron tres meses”.

Y compartió quien este lunes vuelve a salir al aire: “Ahora tengo que cuidar el laburo; este es un trabajo a largo plazo, pensamos este programa para que se quede un largo tiempo en la tele y no podemos estar un año entero sin hacerlo o poniendo repeticiones”.

La decisión de volver fue tomada en conjunta, “ni el canal me obligó a venir ni es que yo ahora no tenga miedo”, dijo, a la vez que precisó que se van a cuidar “lo máximo posible”.

“Soy de las personas que cumplió a rajatabla la cuarentena. No vi a familiares ni a seres queridos. Vi a mi hermano ayer, después de tres meses, porque me blanqueó los dientes”, soltó Carolina y sonrió.