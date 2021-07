Pampita recibe las disculpas de la empresa que la acusó de no pagar unas luces

Antes del fin de semana largo, Pampita Ardohain había quedado envuelta en un escándalo por las redes sociales, a causa de una denuncia de una emprendedora. “Mi hermana y el novio tienen una empresa de iluminación. Le fueron a hacer una instalación de luces led a Pampita y la mina todavía no les pagó. Los que más tienen son los más ratas”, decía el mensaje de la joven que defendía a su hermana. La publicación recibió más de 1600 retuits, además de cientos de likes.

Al instante, el marido de la modelo, Roberto García Moritán, se comunicó por Twitter defendiendo a su mujer: “Por favor, qué me escriban un mensaje por privado y me ocupo de solucionarlo. Debe haber sido una confusión. ¡Muchas gracias!”. Aunque la respuesta fue: “Robert, ellos no tienen Twitter. Supongo que tendrán el contacto por el cual acordaron la instalación. Debe ser ese! Saludos”.

Ante tanta complicación, Pampita, que se encuentra a poco de tener a su quinto bebé, se comunicó directamente con el joven que le había hecho dichas instalaciones y con quien había hablado desde el inicio para el servicio. “Llamame urgente así aclaramos este tema que me molesta bastante”, se lee en la captura de pantalla. La repuesta del joven sorprende.

Las disculpas a Pampita

Lejos de abalar los mensajes de su cuñada, el joven (del que no se sabe el nombre) no sabía como disculparse con la modelo. “Carolina. Yo no fui a buscar ese dinero porque no tuve tiempo, esto es una locura, vos sos una gran persona y lamento muchísimo esto, no lo puedo creer”, se puede leer. Incluso luego le afirmó que pediría que su cuñada se retracte públicamente. “Que vergüenza. No sé cómo pedirte disculpas”.

Luego le mandó un audio: “Con esta piba no me pude comunicar, pero me comunique con mi novia. Le explique la situación, ella no sabía o me dice que no sabía, me pidió perdón. Pero bueno, le dije que hable con la hermana y que se disculpe por las redes”, se escucha. Luego reafirmó la situación, explicando que el acuerdo ya estaba hecho en un pago en efectivo y era él quien no había tenido tiempo de recoger el dinero.

“Es una locura todo esto, no se puede entender. El despelote ya esta armado, pero voy a tratar de solucionarlo como pueda”, termina diciendo el joven sin saber donde meterse. Por parte de la modelo, toda la respuesta fue un enlace de la transferencia pactada.