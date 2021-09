Pampita no pudo disimular cuando le preguntaron a Luciana Salazar por Benjamín Vicuña delante de ella

La noticia del día fue que vieron a Luciana Salazar irse de una fiesta junto a Benjamín Vicuña y los vincularon sentimentalmente, tras la separación del actor de la China Suárez. Esta noche, en Showmatch, Ángel de Brito aprovechó que tenía a la modelo frente a frente y le preguntó sobre el “rumor” delante de Pampita, que es su compañera en el jurado.

Rodrigo Lussich comentó en Intrusos que Benjamín y Luciana Salazar asistieron a la misma fiesta de apertura de un restaurante. Durante la celebración del pasado viernes, ambos estuvieron charlando, pero en un momento de la noche desaparecieron y aseguraron que se fueron juntos del lugar.

“Benjamín Vicuña pegoteado, como una especie de lapa, como una especie de moco, como un abrojo. Él le hablaba y le estaba encima, toda la velada, enloquecido con ella. La pareja menos pensada de Benjamín Vicuña, en depresión, pero siempre buscando qué hacer”, explicó el conductor.

“Estamos en condiciones de afirmar que Benjamín Vicuña secó sus lágrimas en las sábanas de Luciana Salazar”, cerró el periodista de espectáculos.

Luego de las declaraciones de Lussich, De Brito aprovechó su lugar de jurado para interrogar a Luciana. “¿Estás saliendo con algún actor que te vincularon este fin de semana?”, dijo y le aclaró que se refería a Vicuña. “¿Yo salir?, no”, dijo la vedette.

“No, yo me fui sola el otro día”, sentenció Luciana muy informada de lo que se había hablado sobre ella y el actor chileno en los portales. “¿Lo conoces, lo saludaste?”, preguntó de Brito. “No lo conocía, sí lo vi en la fiesta, pero no lo conocía de antes”, señaló Luciana.

Durante todo ese diálogo incómodo, Pampita mantuvo impoluta su sonrisa característica, pero en un momento lograron enfocarla con total seriedad cuando De Brito indagaba si la rubia había tenido alguna situación comprometedora con el ex de la jurado, con quien tuvo cuatro hijos: Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio.