Pampita le responde a los que llamaron “empalagoso” a su marido por el video de su primer aniversario

Hace una semana, Roberto García Moritán le declaraba un amor eterno a Pampita Ardohain con un video muy especial en su primer año de casados. La pareja se casó el 23 de noviembre de 2019 y desde que están juntos no paran de demostrar que el amor verdadero existe. Este posteo fue solo uno de los tantos regalos que Roberto le dio a la modelo, pero al final, muchos de los usuarios lo terminaron llamando “empalagoso”, o al menos así dijo Rodrigo Lussich en Intrusos. “Muy empalagoso... Él le hace toda una dedicatoria... ¡Ah! Si te gusta el romanticismo, es para vos. Y si no, es una patada ahí abajo”, dijo como sentencia al video.

Pero lejos de importarle, la modelo salió a defender una actitud que le encanta en su marido. Antes de empezar, recibió en público un ramo de florea que Roberto le había enviado al canal. Entonces, fue su turno de devolver el tierno regalo:

“A Roberto me lo mandó Dios, lo digo desde que lo conocí. Realmente es la persona perfecta para mí. Me entiende y hace todo para que yo sea feliz. Todos esos gestos románticos los hace porque a mí me gustan; todo eso me empalaga, me fascina”, dice con cara de enamorada.

Y continuó remarcando lo mucho que él la conoce, por hacerle ese video que sabía que era ideal para ella: “¿Viste cuando el otro hace algo que sabe que uno le va a encantar? Está en el detalle de lo que me gusta, es un doble mérito. A él lo hace feliz verme así, amando sus sorpresas, su romanticismo. Habla re bien de una persona cuando se anima a demostrar su afecto, no le tiene miedo al prejuicio. Mucho menos, al qué dirán”.

Resaltó lo importante que le parece que un amor pueda ser lo suficientemente “sano” para poder decir libremente lo que sienten el uno por el otro. Y para cerrar, dijo en voz alta lo que siempre se comenta por las redes y que ahora ella también sabe: “¿Saben qué? Me lo merezco porque me pasó de todo en la vida. Me merezco tener un amor sano, lindo, que me abrace todos los días y tener cosas lindas”.