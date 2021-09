Pampita le dio un particular consejo a Sabrina Garciarena relacionado a la maternidad

Sabrina Garciarena vive la maternidad a flor de piel. Junto a Germán Paoloski tuvo a sus hijos León, Beltrán y Mía y le gusta informarse, pedir recomendaciones y distintas opiniones para su crianza, tanto de profesionales, amigos o colegas. Así fue cómo Pampita le dio un particular consejo.

“Cuando me la cruzaba obvio que le preguntaba todo porque me llevaba varios niños por delante”, contó la actriz en una entrevista con Catalina Dlugi y reveló que con tres niños pensó en ligarse las trompas para no seguir agrandando la familia. Sin embargo, la jurado de ShowMatch la hizo cambiar de opinión.

“’Ni loca. Nunca. Mirá si más adelante querés tener otro hijo. Sos muy joven’, me dijo. Y la verdad es que me quedó porque tiene razón”, reveló Sabrina, que mantiene una rutina familiar muy prolija durante la semana para poder cumplir con todos sus compromisos.

“En casa hay una rutina muy relojito, porque ellos necesitan eso para descansar bien. Por los trabajos manejamos horarios que no son para los chicos, pero ellos no tienen que modificar su vida por la nuestra”, explicó.

Sabrina Garciarenam testigo de la pelea de Pampita y Macedo

El 1 de enero de 2020, Pampita e Isabel Macedo protagonizaron una escandalosa pelea en un boliche de Punta del Este y el disparador de fue nada menos que Benjamín Vicuña, quien en ese entonces estaba en pareja con la modelo pero se rumoreaba que la engañaba con la actriz.

Luego de más de diez años de silencio, hace poco Garciarena reveló que fue testigo del enfrentamiento y le dio la razón a Carolina. “Me daba cuenta de la situación incómoda que iba a pasar. Y fue la típica: ‘Che, Ger, esto...’. ‘No, van a venir igual al boliche’. ‘¡Pero se va a armar!’ Yo iba con uno y con otro y nadie me daba bola...¡Hasta que pasó!”, relató en PH, Podemos Hablar.

Y se explayó: “Uno se pone en el lugar de la otra mujer también. Es complicado. Y sí, fue fuerte. Pero son esas cosas que uno tampoco puede evitar, que es lo que me trataban de decir todos”.