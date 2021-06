Pampita le dijo “Mariano” a Mariana Genesio Peña y se disculpó excusándose con que tiene dislexia

Mariana Genesio fue una de las participantes que fue al duelo de La Academia y por su brillante presentación, en la que mostró parte de su historia, el jurado la salvó. La encargada de decir quiénes eran los salvados de la noche era Pampita y al nombrar a Mariana, dijo “Mariano” y en redes no se lo perdonaron.

“La segunda pareja salvada es la de Mariano, Mariana Genesio”, dijo Pampita. Y luego Marcelo Tinelli pidió que cuente por qué la salvaron. “Nos gustó, vimos otra Mariana y su bailarín acompañó espectacular. Le buscaron todo para que sea un show muy completo”, explicó la jurado.

Tras lo ocurrido en el programa, las redes explotaron y tildaron a la conductora de transfóbica, además de que consideraron que fue una falta de respeto hacia Genesio. Al parecer, ella se enteró de lo que estaba pasando y optó por pedirle disculpas a la actriz, antes de que se conociera a la segunda pareja eliminada del certamen.

Pampita le pidió a Marcelo Tinelli hablar y le se disculpó con Mariana en vivo: “Tuve un fallido horrible de mi cerebro porque soy disléxica y le dije Mariano, lo corregí muy rápido, porque me di cuenta que lo estaba diciendo mal. Obviamente es Mariana, la respeto, la admiro, me encanta, la quiero”.

“No quiero que quede la duda con eso y la gente que me conoce sabe que tengo problemas graves con el tema de los nombres. No hay nada detrás de eso, por favor”, cerró la modelo.