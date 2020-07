Pampita investigó a Roberto García Moritán antes de su primera cita

En su propio programa “Pampita Online”, la conductora, Hernán Drago y Silvina Luna discutían sobre los beneficios y los prejuicios que conllevan ser un ‘likeador’ en las redes sociales. Esto hizo que la modelo recordara en vivo cómo conoció a su actual esposo, Roberto García Moritán. “¿Sabés la cantidad de parejas que han empezado con redes? ¡Yo!”, dijo con su característica sonrisa.

Pampita fue más atrás en el tiempo y rememoró cómo contactó al empresario. "Yo le pedí solicitud. Una amiga me dijo que él me quería conocer y dije que primero lo quería conocer yo. Tenía su Instagram privado así que le pedí amistad y él dice que esperó unas horas para no quedar 'tan desesperado'", relató.

Pampita y su esposo cocinaron en las redes sociales

Silvina Luna le acotó que con el auge de las redes ya no existe nada parecido a las 'citas a ciegas', en tanto que Drago le recordó que en su momento le fue muy difícil averiguar algo sobre García Moritán.

"No había nada. Lo googleé y no había nada en Google, nada, nada, nada, porque no es del medio. Mi amiga me lo recontra recomendó. Es una de mis mejores amigas y nunca me dice nada de nadie (...) Google sirve para filtrar, pero no todo el mundo aparece ahí. No había ni una foto", recordó Pampita.

Sin embargo, cuando vio el perfil de Instagram del empresario, cambió de idea. “Me gustó que era papá, que se veía que era re buen papá, lo que hacía en ese momento, que trabajaba..... Después empezamos a chatear, y nos vimos recién un mes después”, concluyó.