Pampita, furiosa por las críticas: “Se regocijan en la enfermedad de una persona”

Luego de la noticia del contagio de Covid 19 de Carolina Pampita Ardohain y su marido Roberto García Moritán en su regreso de México junto a los hijos de ambos, la modelo salió a confirmar su diagnóstico positivo en su Instagram aclarando que sus hijos no presentaban síntomas.

Luego los medios de comunicación, programas televisivos y periodistas e influencers opinaron sobre la noticia vinculada a la modelo y cuestionaron su proceder en medio de la pandemia y embarazada de cuatro meses.

Un poco cansada y dolida por los comentarios, la conductora de Net TV usó nuevamente su cuenta de Instagram y dejó un duro mensaje a los que la criticaron titulado “Empatía Cero”.

Redes de Carolina Pampita Ardohain

“Parece que si te contagias, los medios te crucifican. ¿Cómo pueden insultarme por estar enferma? ¡Cuando este virus está en todos lados y nadie está exento de contraerlo! Nos toca a todos, nosotros o algún ser querido, de alguna manera tarde o temprano. ¡El que se enferma no es el villano en esta historia, es la víctima!”, comenzó diciendo furiosa la modelo.

“Ya les expliqué y están las pruebas que en México nadie de los que viajamos se contagió, pero les sirve seguir hablando de eso. Se regocijan con la enfermedad de otra persona, muestran su verdadera esencia en cada comentario, ¡y le dan a la gente su peor versión! ¿En qué momento perdieron la humanidad?”, preguntó la mujer de Moritán irónicamente.

“Ojalá no les toque a ustedes o a sus seres queridos atravesar por esta enfermedad, no se lo deseo a nadie porque la verdad te sentís pésimo y eso si tenés suerte de no terminar internado. ¡Jamás haría leña del árbol caído!”, finalizó su mensaje de letras blancas sobre fondo negro.

Si bien se comprobó que los hijos de la modelo con Benjamín Vicuña visitaron la casa de la China Suárez, la pareja confirmó que no están contagiados porque ellos, por cuestiones laborales, se hisopan dos veces por semana.