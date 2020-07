Pampita filosa con sus ex: “Sus carreras repuntan y brillan como oro cuando están conmigo”

En la tarde del miércoles, se pudo ver a Carolina “Pampita” Ardohain enojada en televisión, como pocas veces se la ha visto. La modelo decidió irrumpir vía telefónica en “Hay que ver” mientras Marana Brey brindaba una nota para recriminarle sus dichos sobre un supuesto enojo de Juan “Pico” Mónaco con la modelo por la difusión de un video en el que se lo veía gritando a una empleada de la casa que compartían cuando estaban en pareja.

La modelo llamó por teléfono a su amiga Barbie Simons, panelista del programa de Denise Dumas y José María Listorti, y trató a la panelista de “Los Ángeles de la mañana” de ser “mentirosa, cizañera y descarada”, entre otras cosas.

“Lo más importante de mi vida es demostrar la clase de ser humano que soy con mis parejas y con mis exparejas. Vos no me vas a difamar a mí, yo tengo muchos valores y sé cómo tratar a la gente estando conmigo y no estando”, le dijo muy enojada a Brey.

Mientras la “angelita” intentaba emitir algún comentario en su defensa, la conductora siguió: “Soy súper generosa con las personas que han estado conmigo y con mis parejas. Los ayudo en todo. Sus carreras repuntan y brillan como oro cuando están al lado mío. Entonces no me vengas a decir que yo le pude haber hecho daño. No te lo voy a permitir”.

“Yo hablé de Pico, que él está enojado porque no le gustó el video. No entiendo cuál es la información que tengo que desmentir y de qué me tengo que disculpar. Explíquenmelo. Empezaste diciendo que esto era una pavada y ahora parece que es lo más importante de tu vida”, la cruzó la periodista.

Sacada como pocas veces en público, la jurado del “Bailando” respondió: “Esta mina siempre se cuelga de mí. Ahora le dan un móvil, mañana la levantan en los portales, lo hace a propósito”.

“Las personas que están conmigo saben muy bien cómo soy, lo saben porque lo ven en el día a día. Eso no es verdad. Que deje de inventar. Pobre persona que está disfrutando de este momento de su vida y esta chica está ensuciando todo. Logró que le vuelvan a pasar el video. La única que hace daño acá es Mariana Brey”, acusó Pampita, en un muy elevado tono.

El video al que hizo referencia Mariana Brey en LAM se dio a conocer hacia finales del año pasado, aunque pertenecía septiembre de 2017, y en la imágenes se podía ver al ex tenista y a la esposa de Roberto García Moritán gritándole a una empleada, a quien culpaban de robarle algunas pertenencias.