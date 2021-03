Pampita está dudando si mostrar públicamente o no a su hija cuando nazca

Cursando su quinto mes de embarazo, Carolina Pampita Ardohain transita uno de los mejores momentos de su vida junto a su esposo Roberto García Moritán y los hijos de ambos.

Luego de contagiarse de Covid 19 y ser criticada y calificada como irresponsable por salir del país en medio de la pandemia, la modelo está a punto de comenzar su programa en Net TV y, en abril, “ShowMatch La Academia” en donde será uno de los miembros del jurado.

Ansiosa por la llegada de su hija, a quien ya le eligieron nombre pero aún no se conoce públicamente, la modelo está dudando si mostrar a la pequeña apenas nazca o esperar unos meses para hacerlo.

Entrevistada por “Esto no es Hollywood” la conductora manifestó: “No sé si la voy a mostrar, al principio dicen (que no es conveniente) por las energías, pero no sé si me voy a contener; hay mucha gente que está feliz, tal vez muestro un pedacito... Una tiene eso de mamá babosa”.

Por el momento y aún sin saber cómo procederá, Pampita y Roberto junto a Beltrán, Bautista, Benicio, Santino y Delfina cuentan los días para la llegada de la pequeña a la gran familia.