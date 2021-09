Pampita contó de qué dependería para retocarse o no las lolas luego de amamantar a Ana

Pampita habló sobre si consideraría recurrir a una cirugía estética tras dejar de amamantar a su hija Ana y no dudó en nombrar a Roberto García Moritán.

Fue en Pampita Online, donde la conductora se refirió a su cuerpo, los inicios en su carrera y aseguró que a ella le gusta más tener menos volumen de busto, según Ciudad Magazine.

“Viste que las mujeres cuando tienen hijos se ven más pechugonas”, dijo Pablo Muney en la emisión de Net TV y la conductora afirmó: “Decímelo a mí, mirá cómo ando esta semana”. Entonces, el panelista aprovechó para preguntarle si le gustaría quedarse así y ponerse un poco más de lolas tras dejar de darle la teta su beba.

“Y no sé si a Robert le gusta… No, no, a mí los escotes me gustan con un poquito menos. Pero mientras tanto alguna fotito hay que hacer, hay que aprovechar. Yo era así de chiquita y después con los hijos se me fue achicando. Cuando empecé mi carrera era voluptuosa”, respondió Carolina.

Pampita, influencer de moda

Nadie puede negar que Pampita se convirtió, a través de los años, en una influencer de moda y estilos no solo relacionada a las nuevas tendencias, sino en cuanto a estilos y filosofía de vida.

Muy vigente en las redes sociales, la modelo sorprendió a sus fanáticos por la veloz recuperación que tuvo luego de su último embarazo de su hija Ana con Roberto García Moritán en julio de este año.