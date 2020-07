Pampita aclaró cómo hace en la playa para evitar ser fotografiada con celulitis: “No es tan literal”

Cada verano Pampita es una de las figuras más buscadas por los fotógrafos en Punta del Este o en el lugar playero en el que esté para retratarla.

Atenta a su imagen y consciente de la presencia de los paparazzis, la modelo y conductora contó en Pampita Online cuál es su secreto para disfrutar del mar y evitar que salga su piel con celulitis en las fotos que le toman.

Pampita

"Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Recordemos a Wanda Nara que la vuelven loca cada vez que va a la playa y le sacan fotos a propósito; o a Shakira que se mete a nadar con pollera. Yo no voy a la playa hasta el atardecer y ahí voy caminando para todos lados, no me importa nada. Y si no, me quedo en la reposera congelada hasta el atardecer", había dicho Carolina, sin imaginar que sus palabras cobrarían eco en los portales y cosecharía algunas críticas.

Lejos de dejarlas pasar, Pampita aclaró los tantos en su programa: “Quiero aclarar que sí voy a la playa, porque el otro día dije que no voy hasta las cinco de la tarde. Si yo voy a una playa que está llena de paparazzis, me quedo en la reposera y voy más al atardecer a darme el chapuzón, porque sé que me van a matar a fotos. Pero, ¿¡cómo me voy a ir de vacaciones, todo un verano, sin ir la playa!? No es tan literal, se tomen todo al pie de la letra”.