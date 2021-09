Pamela David habló de su regreso a la televisión: “Quería hacer algo que lleve alegría y no sea tóxico”

Durante los dos años que no estuvo en televisión, Pamela David dijo en más de una oportunidad que no encontraba ningún formato que le quedara cómodo para conducir. Ya no quería dar malas noticias ni estar pendiente del minuto a minuto con temas de actualidad, quería darle un giro a su carrera y finalmente se le dio con La ruleta de tus sueños, el nuevo programa de juegos de América TV.

“La ruleta es por donde va mi vida hoy. Quería hacer algo que lleve alegría al público, que haga bien, que no sea tóxico. Eso lo que quiero hacer hoy”, reconoció la morocha en una entrevista con Pasa Montagna, en Radio Rivadavia.

En 2020 se instaló en Mendoza junto a su familia para atravesar el principio de la pandemia con tranquilidad y aprovechó para estudiar, leer, acompañar a sus hijos en la escolaridad virtual y estuvo tan entretenida, que según ella misma dijo no se daba cuenta de cuánto extrañaba estar en la pantalla chica.

“Cuando me invitaron a PH, después a Polémica… es todo un evento ir a un programa de televisión, es lindo. La televisión es hermosa, poder comunicar, sobre todo cuando podés hacer algo. Hoy pasa por ahí, por entretener, me gusta mucho. No reniego de lo que hice, no descarto volver, pero hoy La Ruleta es lo que vibra conmigo hoy”, explicó.

Pamela David y la muerte de su hermano

En junio de 2020, Franco, el hermano menor de la conductora, decidió terminar con su vida y su muerte fue un cimbronazo para toda la familia. Pero más allá del dolor, Pamela pudo rescatar algo positivo de todo lo que pasó: “Lo que pasó con mi hermano es parte de una durísima enseñanza que nos tocó a nosotros en un año horrible, pero que nos enseñó que somos finitos y que tenemos que honrar la vida mientras la tenemos y que no hay derecho a no hacerlo”.