Pamela David contó cómo se conocieron con Daniel Vila: “Estábamos casados pero eso prescribió”

Pamela David fue como invitada a Los Mammones, en la previa de su debut con su nuevo programa, La ruleta de tus sueños. La conductora se sentó en el living de Jey Mammón y entre otros temas, contó cómo se conocieron con Daniel Vila y cómo nació su historia de amor.

“¿Es cierto que un tal Daniel Vila estaba en la tribuna de un programa uruguayo que vos conducías? ¿Qué hacía en la tribuna ese hombre?”, lanzó Jey Mammón intentando que Pamela comente la historia que los unió.

“Un papelón”, bromeó Pamela y luego se puso un poco más seria: “Pasó mucho tiempo y prescribió la causa. Yo estaba casada y él también, pero se prescribió”. Y aclaró que “ahí no pasó nada”.

“Nos acomodamos con mucho amor y respeto hacia los padres de nuestros hijos”, resaltó la modelo con sinceridad.

Saliendo de esa situación, Jey la volvió a traer a la historia y le recordó que Vila le dijo que viajaba a Uruguay igual que ella, pero todo era un invento para verla. En ese momento, Pamela esbozó una ronrisa y le prometió contarle la historia.

“Nos encontramos en la fiesta de Radio 10 y le dije que me iba a dormir porque al otro día viajaba a Montevideo y me dijo ‘yo también, te llevo’ y qué pensó la pajuerana, que me llevaba en el auto. Y le dije ‘no, gracias. Me voy en avión”, recordó David entre risas.

El empresario le preguntó en qué hotel se hospedaba pero a ella no le salió más que decirle que empezaba con “r” el nombre, pero no lo recordaba. Por lo que, ante la duda, Daniel reservó en las tres grandes cadenas de hoteles que empezaban con esa letra, para no errarle al hotel al que iría la conductora.

Pamela David y Daniel Vila, dueño del canal América (Captura de Instagram).

“Era la época en la que se cancelaban los vuelos de la empresa con la que viajaba y justo tenía que grabar el comercial de la apertura. Y me acordé que me ofreció llevarme y le mandé un mensaje”, comentó Pamela y resaltó que Vila iba tímido y callado durante el vuelo a Uruguay.

Además, contó que de vez en cuando él se le aparecía en la tribuna y ella temía por los paneos de cámara. “Se aplaude la remada”, comentó Jey Mammón y ella se sumó al aplauso.