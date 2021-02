Pablo Lescano tocó para 800 personas en una boda en Paraguay y violó el aislamiento al regresar al país

Pablo Lescano es considerado uno de los ideólogos de la cumbia villera, y para muchos, es la figura máxima de este género musical. Sin embargo, en las últimas horas, el cantante se vio involucrado en un verdadero escándalo en Paraguay.

El músico tocó en un casamiento que tuvo más de 800 invitados, cuando los permitidos en ese país para hacer fiestas al aire libre son sólo 100.

En Los Ángeles de la Mañana , Nancy Duré contó todos los detalles: “Pablito Lescano pudo haber ido a Paraguay a trabajar como cualquiera, le mostraron los papeles de que estaba habilitada, y cuando llegó ver que había más gente de la que estaba permitida. El problema es que después llegó a la Argentina el día domingo después de haber hecho eso, y el lunes fue a Pinar de Rocha a un recital que tenía previsto”.

“Yo pregunté a la gente del lugar si ellos estaban al tanto, que Pablito venía de Paraguay y que no estaba haciendo el aislamiento. Me dijeron que ellos lo sabían pero que todos los músicos tenían su PCR negativo, y que al igual que como cuando vas a un restaurant no te preguntan de dónde viniste, ellos lo contrataron igual”, agregó la panelista.

Además, la periodista contó que “no sólo no cumplió el aislamiento, sino que sabía que venía de una situación dónde había estado expuesto, porque los videos que están analizando en la fiscalía de Paraguay demuestran que había un montón de gente, y que no había ningún tipo de protocolo, y que estaban todos sin barbijo. Por lo cual, estuvo expuesto y de esta manera expone a toda la gente con la que está trabajando. Hoy está en Córdoba”.

Según relataron en el programa, la boda fue de una pareja que pertenece a familias importantes del país vecino.