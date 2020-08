¿Otra vez soltero? Las pruebas de la posible separación entre el “Pocho” Lavezzi y su novia brasileña

La pandemia por coronavirus obligó a cada persona a resguardarse, quedarse en su casa y no salir para reducir la posibilidad de contagiarse. Sin embargo, mientras esta enfermedad se expandía por el mundo y los países tomaban diferentes medidas de aislamiento y prevención, Ezequiel “Pocho” Lavezzi se instaló en una isla del Caribe. El aislamiento no parecía mal plan para el ex delantero de la Selección.

En esa época se hacía público su romance con la brasileña Natalia Borges, ex del empresario Michael Satsky.

Ambos se instalaron en Saint Barth y no se privaron de nada… Aunque desde allí el “Pocho” fue víctima de pornoextorsión y debió avanzar legalmente para protegerse en ese tema

Historia de Instagram

Pero el mundo comenzó a recuperar la normalidad, o al menos la posibilidad de desplazarse de un continente a otro. Y así el futbolista, fanático del Mediterráneo, viajó a Europa para disfrutar del verano con amigos.

La top brasileña, por su parte, viajó a Nueva York. Y también continúa con sus entrenamientos, que se intercalan con jornadas de trabajo en la Gran Manzana.

Compromisos laborales, sociales y el simple deseo de estar cada uno en su lugar en el mundo bastarían como justificación para que el Pocho Lavezzi y Natalia Borges hayan elegido diferentes destinos.